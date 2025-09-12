A cura della Redazione

Torre Annunziata ha dato l’ultimo, commovente saluto a Salvatore Izzo, 22 anni, e Vincenzo Cozzolino, 27 anni, morti tragicamente in un incidente stradale lo scorso 31 agosto.

Questa mattina, venerdì 12 settembre, si sono svolti i funerali di entrambi i giovani in luoghi differenti: il primo nella Basilica della Madonna della Neve, il secondo presso la chiesa Luterana A.D.I. di via Tagliamento.

In segno di cordoglio, il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo ha proclamato il lutto cittadino, con bandiere a mezz’asta fuori tutti gli uffici pubblici.

Il primo saluto è stato per Salvatore Izzo, il più giovane dei due. Affollatissima piazza Giovanni XXIII da familiari, tantissimi amici e cittadini. Salvatore aveva solo 22 anni e da poco aveva coronato il suo sogno di entrare nell’Arma dei Carabinieri. Infatti a breve si sarebbe dovuto presentare in caserma per iniziare il servizio.

La bara, portata a spalla da un gruppo di militari dell’Esercito, è stata accolta in chiesa tra lunghi applausi. Al termine del rito, officiato da don Paolino Franzese, tra la commozione generale, un militare ha intonato con la tromba “Il Silenzio”, mentre tantissimi palloncini bianchi volavano in cielo come ultimo saluto.

Poco dopo, intorno alle 10,30, si sono svolte anche le esequie di Vincenzo Cozzolino. Il giovane 27enne era tornato da poco nella sua città natale dopo un periodo vissuto in Umbria insieme alla famiglia. Anche qui una folla di amici e conoscenti si è stretta intorno ai familiari per partecipare al loro dolore e per dare l’ultimo saluto ad un ragazzo stimato e benvoluto da tutti.

Due cerimonie commoventi, una comunità in lutto, centinaia di persone riunite per accompagnare i due giovani in questo loro ultimo viaggio.

