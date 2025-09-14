A cura della Redazione

L’arte e la creatività hanno illuminato la Notte Bianca di Torre Annunziata grazie all’energia dei giovani dell’associazione Kest’Art, che sabato 13 settembre hanno animato Palazzo Criscuolo con un’esibizione dal vivo dedicata al mondo del fumetto manga.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune, ha visto protagonisti i ragazzi e le ragazze che nei mesi scorsi hanno seguito il corso di disegno organizzato da Kest’Art e guidato da Adriana Capizzano, presidente dell’associazione, insegnante d’arte e pittrice.

A partire dalle ore 19.00, il palazzo comunale si è trasformato in un laboratorio a cielo aperto, dove i giovani creativi hanno dato prova del percorso svolto, mostrando dal vivo le tecniche apprese e realizzando tavole originali sotto gli occhi del pubblico.

Poche ore prima, presso la sede dell’associazione in piazza Ernesto Cesaro, si era tenuta la consegna degli attestati di partecipazione, accompagnata dalla distribuzione di un catalogo contenente le opere realizzate durante il corso.

«I nostri allievi più giovani si sono dimostrati entusiasti, brillanti e desiderosi di esprimersi - ha dichiarato Capizzano -. Stiamo già lavorando al nuovo calendario di corsi e laboratori. È possibile prenotarsi attraverso i nostri canali social. Vi aspettiamo numerosi».

Un’iniziativa che ha confermato il ruolo centrale dell’associazione nel promuovere l’arte come spazio di crescita, inclusione e condivisione, soprattutto tra i più giovani.