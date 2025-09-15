Stop alle pratiche cartacee: da oggi, a Torre Annunziata, le richieste per il passo carrabile potranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale SUE (Sportello Unico per l’Edilizia). La novità è stata introdotta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cuccurullo, a seguito dell’approvazione del nuovo regolamento sul tema.
A partire dal 14 settembre 2025, infatti, le domande dovranno essere inoltrate soltanto da tecnici abilitati (architetti, ingegneri, geometri) iscritti ai rispettivi Ordini o Collegi professionali. Ogni istanza inviata con altre modalità – cartacea o via PEC – sarà dichiarata improcedibile e archiviata.
“È un passo avanti fondamentale nei servizi al cittadino – ha dichiarato l’assessore alla viabilità Daniele Carotenuto –. Il nuovo regolamento consente finalmente di intervenire in un settore che da anni procedeva senza regole chiare. Ci sono richieste ferme negli uffici da troppo tempo: oggi possiamo sbloccare anche quelle vecchie pratiche. La procedura digitale velocizza i tempi, rende il sistema più trasparente ed efficiente”.