Lo Sport Club Oplonti ospiterà domenica 19 ottobre 2025, alle ore 18.30, l’evento culturale “Torre Annunziata tra storia e leggenda”. Sarà Vincenzo Marasco, presidente del Centro Studi Storici Nicolò D’Alagno”, a raccontare la storia locale spaziando dalla fondazione della città fino agli inizi del ‘900.
Verranno trattati diversi argomenti passando dalla suggestiva leggenda della Madonna della Neve all’epopea dei pastifici illustrando aneddoti e aspetti storici emersi durante i lunghi anni di ricerca che Marasco ha dedicato al territorio vesuviano.
Durante l’interessante incontro sono previsti momenti musicali con Nello Caso alla chitarra e Carmine De Rosa al mandolino.