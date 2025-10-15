Da anni a Torre Annunziata è attiva, sul territorio, una sede del CPIA Napoli Provincia 2 presso l’Istituto Comprensivo “G. Leopardi” in via Cavour 26.
E’ una scuola statale (gratuita) alla quale possono iscriversi tutti i cittadini italiani e/o stranieri che abbiano compiuto 15 anni di età. Questi ultimi devono essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.
L'offerta formativa del CPIA si articola principalmente su due ambiti: 1. Percorso finalizzato all'acquisizione del diploma al termine del primo ciclo di istruzione (licenza media). 2. Percorso finalizzato all'acquisizione del certificato delle competenze del biennio della scuola secondaria di II grado (biennio delle superiori). Sono, inoltre, in programma progetti di italiano e informatica.
Per qualsiasi informazione contattare il prof. Giuseppe Donnarumma al seguente numero 3208670414 oppure dalle ore 15 alle ore 16:30 venire in sede presso l’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi”.