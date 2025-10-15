Il movimento civico Oplonti Futura interviene con toni duri sulla prolungata chiusura di via Caravelli, strada ancora interdetta al traffico nonostante il termine dei lavori fosse fissato al 30 settembre.
Secondo la segreteria del movimento, la chiusura non è stata accompagnata da alcuna comunicazione preventiva né da aggiornamenti ufficiali, generando forti disagi alla viabilità locale con ripercussioni su residenti, lavoratori e studenti.
“Riteniamo inaccettabile – si legge nella nota – che un intervento pubblico, già programmato e con termine definito, non solo non venga concluso nei tempi annunciati, ma venga prolungato senza alcuna comunicazione ufficiale, né ordinanze visibili o aggiornamenti pubblicati sui canali istituzionali dell’Ente”.
Oplonti Futura chiede formalmente all’amministrazione comunale di chiarire le cause del ritardo, fornire la data prevista per la riapertura della strada e consegnare copia dell’eventuale ordinanza di proroga. Inoltre, sollecita l’adozione di misure urgenti per limitare i disagi alla cittadinanza.
Il movimento denuncia infine quella che definisce una “gestione approssimativa e opaca” dell’intervento, che – sottolinea – “dimostra ancora una volta la distanza dell’amministrazione dalle reali esigenze della comunità oplontina”.
