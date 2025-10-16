A cura della Redazione

Un riconoscimento di prestigio nazionale per Torre Annunziata e per il Savoia 1908 FC.

Martedì 21 ottobre 2025, alle ore 17:00, presso la Casa Comunale di Torre Annunziata, si terrà un evento di grande rilievo nel panorama della filatelia italiana, destinato ad avere risonanza nazionale e internazionale.

In tale occasione sarà presentato l’annullo filatelico ufficiale dedicato alla cartolina celebrativa del Savoia Calcio in occasione del francobollo del Giubileo. Un riconoscimento di profondo orgoglio per Torre Annunziata: Poste Italiane ha scelto la società di calcio Savoia per la realizzazione di 1.000 esemplari unici, ciascuno recante il timbro celebrativo ufficiale, che sarà successivamente conservato presso il Museo Storico di Poste Italiane.

Un gesto che renderà indelebili due date simboliche, unite da una straordinaria coincidenza storica. Le stesse date, infatti, segnano il ritorno del Savoia 1908 FC nel proprio stadio cittadino, lo Stadio Giraud, per le partite ufficiali di Coppa Italia e per la prima gara di campionato, esattamente 101 anni dopo le storiche finali scudetto contro il Genoa.

Subito dopo la presentazione dell’annullo del francobollo, si terrà presso lo Stadio Giraud la cerimonia di consegna del Premio “Casa Reale”, seguita da una grande festa aperta alla città: il Villaggio Savoia, un momento di condivisione, orgoglio e passione per tutti i tifosi biancoscudati. Oggi, come allora, il Savoia 1908 FC rinasce con il suo stemma originale, tornando con fierezza alle proprie radici di Campione della Lega Sud e Finalista del Campionato Italiano 1924.

"101 anni dopo, il destino ci riporta a casa. Con orgoglio e passione, riscriviamo la storia": la frase in una nota della società.

