Siamo in pieno centro, sul corso Umberto I all’altezza del civico 193, nel cuore pulsante di Torre Annunziata. Ma che sia zona sud o zona nord, cambia poco: gli incivili non hanno residenza.

Qualche giorno fa, nello stesso punto, era comparso un altro cumulo di immondizia (vedi la foto nel riquadro), poi rimosso dagli operatori della società “Prima Vera”. Stavolta la scena si è ripetuta identica, segno che per alcuni cittadini il rispetto delle regole resta un optional.

Eppure il sistema di videosorveglianza copre ormai gran parte della città. Nonostante ciò, individuare e sanzionare gli sversatori abusivi seriali sembra diventare sempre più difficile.

Si potrebbe obiettare che episodi simili avvengono in tutta Torre Annunziata. Vero, ma qui siamo nel centro cittadino, con centinaia di persone che ogni giorno transitano, passeggiano, fanno acquisti. In questo scenario, a prevalere è il senso di inciviltà e strafottenza verso il bene comune.

Una sola soluzione appare efficace: sanzioni salate. Solo multe pesanti potrebbero scoraggiare chi, incurante del decoro urbano e del rispetto del prossimo, continua a trasformare le strade in discariche a cielo aperto.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook