Sabato 18 e domenica 26 ottobre 2025, dalle 17:00 alle 20:00, presso Banca Intesa Sanpaolo in Corso Umberto I, 94 a Torre Annunziata, si terrà una raccolta fondi a sostegno delle famiglie di Gaza, promossa da un gruppo di cittadini sensibili e solidali, con il supporto della rete civica locale.

Un gesto semplice, ma dal valore immenso: trasformare l’empatia in azione, la compassione in aiuto concreto.

Tra i tanti volti segnati dal conflitto ci sono Kareem e Kinan, due bambini che hanno perso il padre Wisam, uomo generoso e punto di riferimento per tutta la famiglia. Oggi vivono con la madre Amany in una piccola tenda bruciata, tra fame, freddo e paura.

Il figlio maggiore ha smesso di parlare: un silenzio che racconta più di qualunque parola. E come loro, decine di altri orfani cercano di sopravvivere in un campo dove la guerra ha cancellato tutto — tranne il desiderio di essere ancora bambini.

L’obiettivo della raccolta è semplice ma vitale: garantire cibo, cure e un rifugio sicuro a chi non ha più nulla.

Chiunque voglia contribuire potrà farlo anche dopo l’evento, contattando su WhatsApp il numero 350 172 3881.

Un’immagine che nasce dal cuore

Nel raccontare questa iniziativa, un’immagine viene spontanea alla mente: un raggio di sole che parte dal Vesuvio e attraversa il mare, fino a toccare Gaza. Un’immagine simbolica, nata come suggestione, non come manifesto ufficiale — ma che riassume perfettamente il senso p

Da una terra che ha conosciuto la distruzione e la rinascita, la luce del Vesuvio si fa metafora di speranza. Un fascio di calore che oltrepassa le onde e la distanza, per raggiungere chi vive tra le macerie della guerra. È l’idea che, anche nelle tenebre più dense, un gesto umano può essere luce.

Non è solo beneficenza: è un atto di civiltà, un ponte tra due popoli uniti dal dolore e dal desiderio di rinascita. Ogni donazione è un piccolo frammento di luce che, sommato agli altri, può ridare voce, cibo e speranza a chi la guerra ha reso invisibile.

Vincenzo Rosario Mellone