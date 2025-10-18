A cura della Redazione

La distribuzione del pacco alimentare avverrà nei seguenti giorni:

Consegna del 20 Ottobre dalle ore 15:00 fino alle ore 19:00

Consegna del 21 Ottobre dalle ore 09:00 fino alle ore 18:00

La consegna del pacco alimentare sarà effettuata presso la palestra della ex-scuola “Penniniello” via Settetermini – Parco Penniniello – Torre Annunziata.

I beneficiari che non avranno ritirato il pacco nei giorni prestabiliti potranno effettuare il ritiro unicamente nel giorno 22 Ottobre dalle ore 09:00 alle ore 12:00.

Si ricorda che è possibile consultare le graduatorie dei beneficiari del sostegno alimentare per l’anno 2025 sul sito istituzionale del Comune di Torre Annunziata e che per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi in orario di ufficio ai numeri 081/5358617 e 081/5358309.