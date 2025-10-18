Achille De Luca rinnova il suo straordinario atto d’amore nei confronti della moglie Caterina, scomparsa il 10 agosto 2024. Anche quest’anno ha deciso di ricordare la sua compagna di vita con “Una canzone per te”, seconda edizione.

Tantissimi artisti, tutti amici di Caterina, hanno nuovamente risposto al richiamo di un uomo che è riuscito a convertire il profondo dolore in momenti di attenzione e, perché no, di gioia sonora. In linea con la prima edizione, sarà uno spettacolo dallo spessore artistico imponente al quale hanno conferito la loro adesione: Erminio Sinni, Francesca Maresca, Ignazio Laiola, Il Giardino dei Semplici, Giancarlo Vorzitelli, Rosario De Luca, Chiara Di Donna, Francesco Malapena, Miriam Ciccotti, Roberta Tondelli, Vincenzo Pinto, Franco Corfeo, Gianfranco Iervolino, Nello Buongiorno, Giovanni Caso, Gianpietro Ianneo, Sasà Trapanese.

Imponente anche lo schieramento dei musicisti: Lello Cannavale (pianoforte), Luigi Sigillo (contrabbasso e basso elettrico), Germano Baccaro (batteria), Angelo Lauro (violino e tastiere), Gigi Patierno (flauto e Sax), Giorgio Scognamiglio (violino), Miriam Iaccarino (viola), Assunta Gigantino (violoncello). Motore centrale dell’evento sarà, ancora una volta, l’estro versatile di Gigi Ragone che curerà sceneggiatura, immagini, testi, luci e regia.

L’incasso verrà devoluto in beneficenza alla “Mensa dei Poveri Don Pietro Ottena” di Torre Annunziata. Lo spettacolo si terrà al Teatro “Di Costanzo-Mattiello” di Pompei domenica 23 novembre 2025 con inizio alle ore 18.30.

Info e contatti: 3316007826