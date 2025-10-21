A cura della Redazione

Pensate che la stanchezza al volante colpisca solo nei lunghi viaggi? Sbagliato. Anche un tragitto di 20-30 minuti nel traffico cittadino, tra buche e curve strette, può affaticare il conducente più di quanto si immagini.

Il problema è particolarmente sentito in Italia, dove circa il 20% degli incidenti stradali è attribuibile a stanchezza e sonnolenza alla guida. La percentuale sale in condizioni di caldo estremo oltre i 40°C. Le cause principali sono le condizioni stradali dissestate, la posizione di guida scorretta e lo stato tecnico del veicolo. Strade con buche, frenate improvvise e vibrazioni continue sollecitano muscoli e concentrazione, creando un affaticamento che molti sottovalutano. Gli ammortizzatori usurati, in particolare, aumentano la distanza di frenata del 15-20% e generano vibrazioni che accelerano la fatica del conducente.

Le strade della Campania mettono alla prova conducente e veicolo

Chi guida in Campania conosce bene le sfide quotidiane: tornanti stretti sulla costiera, buche nelle strade urbane di Napoli, traffico intenso e fermate continue. Ogni buca attraversata, ogni frenata brusca e ogni curva affrontata richiedono reazioni muscolari e mentali che, sommate nel tempo, generano tensione fisica.

A differenza delle autostrade, i percorsi urbani ed extraurbani richiedono attenzione costante. Il corpo rimane in tensione per compensare le irregolarità del manto stradale, mentre la mente deve processare continuamente stimoli diversi. Anche tragitti brevi diventano faticosi se ripetuti quotidianamente.

Gli ammortizzatori influenzano sicurezza e comfort di guida

Lo stato degli ammortizzatori influisce direttamente sul comfort e sulla sicurezza. Questi componenti assorbono le vibrazioni, attenuano i colpi delle buche e riducono i movimenti bruschi della carrozzeria. Quando funzionano correttamente, rendono il viaggio più silenzioso e confortevole, diminuendo lo stress fisico del conducente.

I problemi tecnici del veicolo, come ammortizzatori usurati, sono associati a un aumento del rischio di incidenti stimato tra il 20% e il 25% degli incidenti complessivi in Italia.

Tabella: Impatto degli ammortizzatori usurati sulla sicurezza

La tabella evidenzia come ammortizzatori usurati compromettano diversi aspetti della sicurezza. L'aumento della distanza di frenata del 15-20% può tradursi in diversi metri aggiuntivi necessari per fermare il veicolo, un dettaglio critico nelle situazioni di emergenza. Le vibrazioni eccessive trasmesse all'abitacolo causano tensione muscolare continua, accelerando l'affaticamento anche su percorsi brevi.

Oltre agli ammortizzatori Monroe, secondo gli esperti di tuttoautoricambi.it, sul mercato si trovano diversi marchi affidabili come SACHS, RIDEX, Japanparts e altri. La scelta dipende dal modello di veicolo e dall'uso che se ne fa, ma l'importante è non trascurare la manutenzione periodica.

La postura corretta e le pause riducono la fatica

La posizione al volante fa la differenza. Sedile troppo lontano o troppo vicino, schienale inclinato in modo scorretto, braccia troppo tese: sono errori comuni che affaticano inutilmente la muscolatura. Il sedile va regolato in modo che le braccia siano leggermente piegate e la schiena ben sostenuta.

Grafico: Cause principali degli incidenti stradali in Italia

Il grafico mostra come stanchezza e problemi tecnici rappresentino insieme circa il 40-45% delle cause di incidente. Questo dato sottolinea l'importanza di affrontare entrambi gli aspetti: curare il proprio stato fisico attraverso pause adeguate e mantenere il veicolo in condizioni ottimali.

Le pause restano fondamentali. Anche su tragitti brevi ma stressanti, fermarsi cinque minuti per sgranchire le gambe aiuta a recuperare concentrazione. In estate, con temperature elevate, l'aria condizionata va usata con moderazione per evitare sbalzi termici che aumentano la sonnolenza.

La stanchezza al volante non è solo un problema dei lunghi viaggi. Traffico, strade dissestate e veicoli non perfettamente efficienti contribuiscono all'affaticamento anche sui brevi tragitti quotidiani. Curare la posizione di guida, fare pause e mantenere il veicolo in buono stato tecnico – a partire dagli ammortizzatori – sono accorgimenti semplici ma efficaci per guidare in sicurezza.

