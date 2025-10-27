A cura della Redazione

Arriva anche a Torre Annunziata la Staffetta sui diritti dei bambini “Luigi Bellocchio”, il progetto promosso dal Laboratorio Regionale “Città dei bambini e delle bambine” che sta attraversando le diverse città della provincia di Napoli aderenti alla Rete.

L’appuntamento è per venerdì 31 ottobre, alle ore 10, quando si terrà la simbolica staffetta in villa comunale tra gli studenti torresi e i loro coetanei provenienti da Castellammare di Stabia.

La staffetta, partita lo scorso 25 settembre da San Giorgio a Cremano — città che ospita il Laboratorio Regionale — proseguirà fino al 20 novembre, toccando vari comuni. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “La chiave dei diritti e della pace”, simbolo di apertura contro l’indifferenza, il silenzio e il conflitto, da superare con le chiavi della solidarietà, dell’ascolto e della pace.

L’iniziativa mira a rafforzare la consapevolezza dei diritti dei più giovani e a promuovere una cultura del rispetto reciproco, attraverso incontri, laboratori e momenti di dialogo che vedranno protagonisti i bambini e le scuole del territorio.

Il programma prevede l’arrivo, alle 10:00 in villa comunale, della delegazione stabiese, accolta dagli studenti torresi che partiranno in corteo da piazzale Luigi Manzo. Nel corso della mattinata si terranno i saluti istituzionali e performance artistiche curate dagli istituti scolastici partecipanti.

La staffetta riprenderà lunedì 3 novembre, quando gli studenti di Torre Annunziata saranno accolti a Sant’Antonio Abate dai loro coetanei abatesi.

➡️Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook