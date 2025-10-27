Apertura straordinaria del Cimitero Comunale in occasione del week end dei Morti. Così come previsto dal regolamento, approvato dal consiglio comunale, il Cimitero, in occasione del prossimo fine settimana, effettuerà un’apertura prolungata per venire incontro alle esigenze della cittadinanza che si recherà a far visita ai propri cari defunti.
Venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre il cimitero resterà aperto dalle 7 del mattino ininterrottamente alle 16. Domenica 2 novembre invece dalle 7 alle 14.
Dopo il fine settimana, da lunedì 3 novembre entra in vigore l’orario invernale di apertura del Cimitero. Gli orari sono gli stessi (dal lunedì al giovedì dalle 7 alle 13.30, venerdì mattina dalle 7.30 alle 13.30) tranne il giovedì pomeriggio con l’orario anticipato dalle 14.00 alle 16.00.
