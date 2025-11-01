A cura della Redazione

Da lunedì 3 novembre 2025 entra ufficialmente in funzione la nuova linea di trasporto pubblico EAV, un servizio urbano che collegherà Rovigliano e via Prota attraversando l’intero territorio cittadino con 40 fermate.

Un’iniziativa fortemente voluta per favorire la mobilità sostenibile, ridurre il traffico e migliorare la viabilità in città, offrendo al tempo stesso un supporto concreto agli studenti e alle famiglie.

La nuova circolare è stata pensata principalmente per gli orari scolastici, ma potrà essere utilizzata da tutti i cittadini. Durante il periodo scolastico, il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì con una corsa mattutina alle 7:15 e quattro corse di ritorno in uscita, una ogni ora, dalle 12:15 alle 15:15, così da rispondere alle diverse esigenze degli istituti presenti sul territorio.

Il percorso mattutino partirà dal Capolinea Novartis, per poi proseguire lungo Lungomare Oplonti, via Gino Alfani, via Prota, via Simonetti e l’intera via Vittorio Veneto fino a Torre Centrale. Da lì, la linea continuerà su via Plinio fino a chiudere il tragitto nuovamente a Rovigliano.

Nel percorso di ritorno, previsto per l’uscita da scuola, l’itinerario sarà percorso in senso inverso.

Un’attenzione particolare è stata riservata agli studenti: il trasporto sarà gratuito, come previsto dalle misure della Regione Campania a sostegno del diritto allo studio e della mobilità pubblica.

L’attivazione di questa linea rappresenta un passo importante per Torre Annunziata, che punta a una città più vivibile, con meno traffico e più servizi efficienti.

Un segnale di attenzione verso le nuove generazioni e verso un modello di spostamento urbano moderno, accessibile e sostenibile.

CLICCA QUI per scaricare la mappa completa con gli orari e le fermate dislocate su tutto il territorio cittadino.

