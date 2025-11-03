La sicurezza stradale è un tema tragicamente attuale e che rende sempre più necessari degli efficaci percorsi di educazione stradale, specie a favore dei giovanissimi.
Anche in questo la scuola può svolgere un ruolo centrale. Se ne parlerà, infatti, mercoledì 5 novembre alle ore 10:00 a Torre Annunziata presso l'Aula Magna dell'I.I.S. Graziani – Cesaro-Vesevus.
Interverrà la giornalista Maria Rosaria Vitiello, Presidente dell'Associazione Per le strade della vita, che è impegnata da tempo in campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e che racconterà la sua toccante esperienza personale.
Per portare preziose testimonianze e dimostrazioni pratiche, interverranno, inoltre, il Commissario della Polizia Stradale di Sorrento Giovanni Scicolone e del personale della Polizia Locale oplontina.
Parteciperanno, infine, il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo, che col Comune ha patrocinato l'iniziativa, e, in rappresentanza del locale Forum dei Giovani, Francesco Angrisani.
Il convegno sarà moderato da Roberta Miele, de La paranza delle idee, e proverà ad analizzare anche i primi risultati del nuovo Codice della Strada ed alcune criticità presenti a livello locale.