Il convegno sulla sicurezza stradale in programma per domani 5 novembre presso l'Aula Magna dell'I.I.S. Graziani - Cesaro - Vesevus di Torre Annunziata è rinviato a data da destinarsi.

La decisione è dovuta alla concomitanza nella stessa giornata dei funerali di Stato dell'agente di polizia Aniello Scarpati, morto in servizio durante la notte del primo novembre scorso a Torre del Greco, nel tragico scontro tra la volante su cui era bordo e un suv.

Riteniamo che il rinvio, oltre ad essere dovuto per consentire la partecipazione al cordoglio di tutte le forze dell'ordine, è opportuno per una questione di rispetto, alla luce degli argomenti che avremmo trattato insieme agli invitati e, soprattutto, ai tanti ragazzi che avrebbero assistito. Ogni tragedia ci rende più consapevoli come associazione di quanto sia fondamentale portare avanti con determinazione il tema della sicurezza stradale, coinvolgendo il maggior numero di persone, a partire proprio dai più giovani.