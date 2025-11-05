A cura della Redazione

Si sono tenuti oggi a Napoli, nella Chiesa Evangelica ADI, i funerali solenni di Aniello Scarpati, l'assistente capo coordinatore della Polizia di Stato morto la notte dell’1 novembre scorso a Torre del Greco, quando la volante sulla quale prestava servizio di controllo del territorio è stata travolta da un SUV.

I funerali solenni si sono svolti alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, del cardinale Domenico Battaglia, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del prefetto di Napoli Michele di Bari, del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Gen. C.A. Salvatore Luongo e di altre autorità civili e militari.

Al termine della celebrazione solenne il ministro dell’Interno Piantedosi e il prefetto Pisani hanno fatto visita in ospedale all’altro poliziotto coinvolto nel tragico incidente, l'agente scelto, Ciro Cozzolino.