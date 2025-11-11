A cura della Redazione

Si è svolta questa mattina, nelle acque antistanti il porto di Torre del Greco, l’esercitazione marittima complessa antinquinamento e antincendio denominata “POLLEX 2025”, coordinata dalla Capitaneria di Porto di Torre del Greco con la partecipazione dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana.

Lo scenario operativo ha previsto la collisione tra un motopesca e un natante da diporto, con la caduta in mare dell’occupante, l’affondamento dell’imbarcazione da diporto e la fuoriuscita di carburante dal peschereccio, seguita da un principio d’incendio a bordo.

Il segnale di emergenza, un Mayday lanciato alle ore 9.45 dal comandante del motopesca, ha dato ufficialmente inizio all’esercitazione.

La Motovedetta CP 542 della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia è intervenuta per recuperare il diportista in mare e trasferirlo in banchina, dove ad attenderlo era l’ambulanza della Croce Rossa di Ercolano con personale medico pronto a prestare le prime cure.

Intanto, il principio d’incendio simulato è stato rapidamente domato grazie all’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco, che hanno operato sia da terra con l’impianto antincendio portuale, sia via mare con l’equipaggio della Guardia Costiera, utilizzando i sistemi di bordo della motovedetta.

Successivamente, il personale della Guardia Costiera ha provveduto a mettere in sicurezza il motopesca presso la banchina di Levante, posizionando panne galleggianti per contenere la dispersione di idrocarburi e limitare l’impatto ambientale.

Durante le fasi dell’esercitazione è stato inoltre simulato un malore improvviso di un passante, che ha richiesto il tempestivo intervento di una seconda ambulanza inviata dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto presso la banchina di Ponente.

A conclusione delle operazioni, si è tenuto un debriefing operativo per analizzare le procedure adottate e valutare l’efficacia del coordinamento tra i vari enti. Numerosi cittadini e operatori portuali si sono fermati ad assistere alle manovre, apprezzando la professionalità e la sinergia dimostrate da tutte le squadre coinvolte.

L’esercitazione “POLLEX 2025” ha rappresentato un’importante occasione per testare gli standard operativi e la capacità di risposta delle forze in campo in caso di emergenze reali, confermando l’impegno costante della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana nella tutela della vita umana in mare e nella protezione dell’ambiente marino e costiero.

