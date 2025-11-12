A cura della Redazione

Nell' Anniversario dei 50 anni dei Consultori Familiari in Italia, il DS 56 di Torre Annunziata promuove una mattinata di sensibilizzazione sul tema della cura alla puerpera e al neonato con l'allattamento al seno e Infant Massage come gesto di cura e sostenibilità.

L’evento si terrà giovedì 13 novembre, dalle 11 alle 12,30, sul corso Umberto I (davanti ai portici del Banco di Napoli).

È un’occasione aperta alle mamme e alle famiglie, nonché a tutta la cittadinanza, per incontrarsi, condividere esperienze e riscoprire il valore del sostegno reciproco nei primi mesi di vita di un bambino.

Alle 12.00 si terrà il flash mob, un gesto simbolico che celebra il legame tra famiglie, operatori sanitari e comunità. Le mamme presenti potranno partecipare coi loro piccoli.

Durante la manifestazione sarà presenti il punto informativo dove i professionisti del Consultorio offriranno supporto e materiali dedicati alla salute nei primi mille giorni, al supporto emotivo alla nascita, all’alimentazione complementare, al rapporto tra allattamento e ambiente, allo spazio mamma-bambino nei primi tre mesi di vita, ai servizi sanitari di counseling e di prevenzione per le mamme e donne del territorio.

“Allattare è un atto che fa bene – sottolineano le Ostetriche del Consultorio di via dei Mille - non solo al bambino e alla mamma, ma all’intera comunità. Con questo evento vogliamo ricordare che nessuna donna deve sentirsi sola: la rete c’è e cresce con il contributo di tutti”.

L’iniziativa si inserisce all'interno del programma dei Consultori Familiari d'Italia per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’allattamento e per promuovere azioni concrete di sostegno alla donna, al bambino e alla famiglia.

Il tema di questa iniziativa è in sintonia con quello definito dalla World alliance for breastfeeding action (Waba), un’alleanza globale impegnata nella tutela e nella promozione dell’allattamento, ispirata alla Dichiarazione degli innocenti e alla Strategia globale per l’alimentazione dei neonati e dei bambini dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Unicef.

Consultorio Familiare Asl Napoli 3 Sud - Distretto Sanitario 56 via dei Mille (trav. L. Iacono, 22) Torre Annunziata (NA)

Prenotazione appuntamento:

08118434235 08118434328 08118434229

Dal lunedì al venerdì 9/12.30

Martedì e giovedì anche pomeriggio 15,30/17,30

Il DS 56 copre i Comuni di Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase e Trecase