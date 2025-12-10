Si terrà giovedì 11 dicembre alle ore 10.30 nell’Aula Magna del Liceo Artistico “G. De Chirico” il convegno dal titolo “Imparzialità e Trasparenza nella Pubblica Amministrazione”, promosso dal Comune di Torre Annunziata in collaborazione con l’istituto scolastico.
L’incontro, che si propone di approfondire i principi cardine del buon funzionamento della macchina amministrativa, vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e del mondo giuridico, tra cui il magistrato Armando D’Alterio.
Dopo gli indirizzi di saluto della dirigente scolastica Rosalba Robello, del presidente del consiglio comunale Davide Alfieri e del presidente dell’Ordine degli Avvocati Pasquale Damiano, il dibattito sarà introdotto dalla presidente del Tribunale di Torre Annunziata Giovanna Ceppaluni.
Tra i relatori figurano il sindaco Corrado Cuccurullo, il segretario generale del Comune Amedeo Rocco, l’avvocato Maria Formisano, vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati, e lo stesso Armando D’Alterio.
A moderare l’incontro sarà l’attivista per i diritti civili Antonello Sannino.
L’appuntamento rappresenta un momento di confronto e riflessione su legalità, trasparenza e responsabilità amministrativa, temi centrali per la crescita democratica del territorio.
