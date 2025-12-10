A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata ha pubblicato un nuovo avviso di gara per il completamento dei lavori dell’asilo nido di via Gioacchino Murat, nel pieno centro storico della città. Il 23 dicembre è la data fissata per individuare il nuovo operatore economico cui affidare l’intervento, necessario dopo il recesso improvviso della ditta precedentemente incaricata da Invitalia.

L’impresa, che aveva avviato il cantiere la scorsa estate, ha infatti comunicato la propria impossibilità a proseguire i lavori. Una situazione che ha spinto il Comune ad attivarsi immediatamente. «Non appena abbiamo avuto notizia del recesso – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Daniele Carotenuto – abbiamo avviato la procedura per selezionare un nuovo soggetto. Si tratta di un cantiere strategico, collocato in un quartiere sul quale questa amministrazione ha deciso di investire per la rigenerazione urbana».

Il cronoprogramma aggiornato prevede 150 giorni di lavori, con l’obiettivo di consegnare la nuova struttura entro l’estate 2026. L’asilo nido rappresenta un tassello importante nel percorso di riqualificazione e potenziamento dell’offerta educativa nella zona.