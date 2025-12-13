A cura della Redazione

L’Associazione Ingegneri di Torre Annunziata (AITA) ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2025–2027. L’assemblea dei soci, convocata dal Consiglio uscente presieduto da Cesare Damiano, ha designato per acclamazione Antonio Visone alla presidenza.

Completano il nuovo Direttivo Lucia Di Lorenzo (vicepresidente), Maria Esposito (segretario), Aniello Palumbo (tesoriere) e Fabio Leo (consigliere).

Fondata nel 1994, l’AITA ha registrato nel tempo una crescita costante del numero di iscritti, assumendo oggi una dimensione sovracomunale che coinvolge professionisti provenienti da un’area ampia, da Massalubrense fino alla città di Napoli. L’associazione dialoga attivamente con le istituzioni locali e rappresenta un punto di riferimento qualificato per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.

A testimonianza del forte legame con l’Ordine provinciale, all’assemblea elettiva hanno preso parte Gennaro Annunziata, presidente uscente dell’Ente, e il socio onorario Andrea Prota, insediatosi alla presidenza lo scorso 3 novembre.

Il nuovo Consiglio Direttivo ha annunciato l’intenzione di proseguire nel percorso già avviato, che ha portato all’organizzazione di convegni e seminari di alto profilo tecnico-scientifico, capaci di richiamare l’attenzione delle principali istituzioni nazionali, dal Quirinale al MIT, dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a Palazzo Chigi, con il coinvolgimento diretto dell’attuale ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci.

Un impegno che conferma il ruolo centrale dell’AITA nella crescita professionale e culturale degli ingegneri del territorio.