A cura della Redazione

Il Comune di Torre Annunziata ha approvato la delibera che istituisce il “giocattolo sospeso”, un’iniziativa solidale pensata per garantire a tutti i bambini della città un dono in occasione del Natale. Il progetto, voluto dall’Amministrazione comunale, punta a coinvolgere cittadini ed esercenti in un gesto semplice ma dal forte valore sociale.

A partire da oggi, 13 dicembre, e fino al 27 dicembre, sarà possibile acquistare un giocattolo presso i negozi aderenti e lasciarlo “sospeso” per un bambino che vive in condizioni economiche svantaggiate. I giochi donati verranno successivamente ritirati dai volontari dei Salesiani, che si occuperanno della distribuzione nel corso di una manifestazione dedicata.

L’iniziativa nasce su proposta della Commissione Consiliare Politiche Sociali, presieduta dalla consigliera Sofia Donnarumma.

«Il nostro intento è garantire a quanti più bambini possibile un gioco sotto l’albero – spiega Donnarumma –. È un piccolo gesto capace di regalare un sorriso anche a chi vive una situazione di difficoltà. Ci siamo ispirati all’antica tradizione del “caffè sospeso”, diffusa nel dopoguerra a Napoli e provincia, trasferendo quel valore di solidarietà ai doni natalizi».

Il progetto è il frutto di un lavoro condiviso all’interno della Commissione, che ha collaborato per rendere concreta l’iniziativa. Possono aderire tutti gli esercizi commerciali che vendono prodotti per l’infanzia: negozi di giocattoli, cartolerie, cartolibrerie, attività di dolciumi e articoli per bambini. I punti vendita partecipanti saranno riconoscibili grazie a un adesivo con il logo ufficiale dell’iniziativa.

Sostegno pieno anche da parte dell’assessorato alle Politiche Sociali.

«Ho accolto subito la proposta della Commissione – afferma l’assessore Antonio Coppola – portandola all’attenzione della Giunta. Il Comune contribuirà economicamente per l’animazione e per l’allestimento del villaggio di Babbo Natale».

Proprio presso l’Istituto Salesiani, durante le festività natalizie, sarà allestito il villaggio di Babbo Natale, dove avverrà la distribuzione dei giochi raccolti. Un momento di festa e condivisione che unisce solidarietà, comunità e attenzione ai più piccoli.

