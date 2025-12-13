Nella giornata di ieri la comunità scolastica dell’I.I.S. “G. Marconi” di Torre Annunziata ha avuto il piacere di ospitare il parroco e rettore della Basilica della Madonna della Neve, don Paolino Franzese, per un breve momento di riflessione sulla festività del Natale e per la benedizione dell’albero allestito dagli studenti.

Don Paolino, coadiuvato dal prof. Giuseppe Lubrino (docente IRC), ha sottolineato il carattere formativo della festività natalizia, ponendo l’accento sull’importanza di “riscoprire” la dimensione umana di questo avvenimento. A tale scopo ha citato Mengoni con il brano Credo negli esseri umani, stimolando il pensiero critico e la riflessione di tutti i discenti, compresi coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.

Il “Marconi” consolida così un’alleanza educativa fondamentale: un ponte tra Scuola e Comunità ecclesiale, volto a promuovere iniziative e progetti formativi orientati alla cittadinanza attiva e alla diffusione della legalità sul territorio oplontino.

Per l’occasione è stata inoltre indetta una raccolta fondi destinata ad aiutare i poveri del territorio e della Basilica della Madonna della Neve. Gli studenti, nei prossimi giorni, si impegneranno a sensibilizzare compagni e docenti; la raccolta sarà consegnata in Basilica il 18 dicembre, in occasione di un nuovo incontro formativo dal titolo Il Natale, desiderio di rinascita, tenuto dal nuovo direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola, don Alessandro Valentino.

L’evento sarà coordinato da don Paolino Franzese, dalla dirigente scolastica prof.ssa Agata Esposito e dai docenti IRC prof. Giuseppe Lubrino e Carmela Carotenuto. Alunni e docenti saranno coinvolti in un momento di riflessione sul Natale, seguito dall’esibizione canora del coro degli studenti, guidato dalle docenti Caterina Saporito e Tiziana Minniti, e da un momento conclusivo di preghiera.

Un’occasione preziosa per accendere una candela di speranza sul territorio di Torre Annunziata e offrire ai giovani un’opportunità di riflessione, vedendo nella Basilica una porta sempre aperta.