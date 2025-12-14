A cura della Redazione

Il Forum dei Giovani di Torre Annunziata esprime un netto dissenso rispetto allo sgombero della vedova Carmela Sermino e di sua figlia Ludovica Veropalumbo, una vicenda che, secondo i giovani oplontini, non può essere ridotta a un semplice atto amministrativo.

Nei giorni scorsi, una delegazione del Forum ha incontrato madre e figlia. Ludovica, coetanea di molti dei ragazzi del Forum, ha scelto di raccontare direttamente ai giovani quanto sta accadendo alla sua famiglia. Un confronto definito intenso e carico di emozione: «Ascoltarla - spiegano - è stato impossibile senza immedesimarsi. Dietro questa storia non c’è un fascicolo, ma una vita che rischia di essere stravolta».

Il Forum ricorda come nel 2016 l’assegnazione dell’immobile alla famiglia Veropalumbo rappresentò un gesto dal forte valore simbolico: un segnale concreto di giustizia, riscatto e riconoscimento istituzionale nei confronti di una vittima innocente. Oggi, invece, l’ipotesi dello sfratto rischia di trasformare quel simbolo di legalità in una nuova ferita.

«Quella casa non è solo un tetto - sottolineano - ma un presidio di memoria e dignità, un messaggio chiaro contro l’illegalità». Da qui l’appello alle istituzioni locali e nazionali affinché intervengano con urgenza per garantire alla famiglia tutela, stabilità e pieno riconoscimento della propria condizione di vittime innocenti e fragili.

Nel documento, il Forum dei Giovani respinge con forza ogni distinzione tra vittime “di serie A e di serie B” e denuncia una contraddizione profonda: «Non si può invocare la legalità solo quando conviene, soprattutto in una città dove troppo spesso la legalità stessa è un’eccezione».

«Come giovani - concludono - crediamo che la giustizia non possa essere intermittente né ostaggio della burocrazia. Difendere la famiglia Veropalumbo significa affermare che Torre Annunziata sta dalla parte delle vittime, dei diritti e della vera legalità».

Il Forum annuncia che continuerà a far sentire la propria voce affinché questa vicenda non si trasformi nell’ennesima ingiustizia, ma diventi invece un passo avanti verso una comunità più giusta e consapevole.