L’Amministrazione comunale di Torre Annunziata ha approvato il bando per l’erogazione di contributi economici destinati agli studenti residenti in città che, nell’anno scolastico 2024/2025, hanno conseguito il diploma di Scuola Secondaria di primo e secondo grado con il massimo punteggio e la lode.

Gli studenti in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda entro il prossimo 23 dicembre. Il Comune ha stanziato complessivamente diverse borse di studio, differenziate per grado di istruzione e importo.

Nel dettaglio, sono previste: 10 borse di studio da 290 euro per gli studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado; 2 borse di merito da 125 euro sempre per le classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado; 5 borse di merito da 360 euro per gli studenti delle classi quinte delle Scuole Secondarie di secondo grado; 1 borsa di merito da 132,36 euro per le classi quinte delle Scuole Secondarie di secondo grado.

Un’iniziativa che punta a valorizzare l’impegno e i risultati scolastici dei giovani del territorio. «Anche quest’anno confermiamo il contributo per gli studenti della nostra città – dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione, Lina Nappo – premiamo il merito attraverso una borsa di studio che rappresenta un supporto concreto per i nostri ragazzi nel loro percorso formativo».

Il bando e le modalità di partecipazione sono consultabili presso gli uffici comunali competenti e sui canali istituzionali del Comune di Torre Annunziata.