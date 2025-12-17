A cura della Redazione

Attestazioni di stima, unitamente al cordoglio per la scomparsa del sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio, stanno giigendo da tutto il mondo politico napoletano.

"La scomparsa di Carmine Lo Sapio - afferma Mario Casillo, esponente di spicco del Partito Democratico campano - lascia un vuoto enorme e riporta alla mente tanti momenti vissuti insieme: risate, confronti sinceri e anche qualche momento di tensione, ma sempre vissuto con rispetto e stima reciproca. Carmine amava la sua città come pochi sanno fare. Non era solo un sindaco, era un uomo che metteva il cuore in tutto ciò che faceva, combattendo fino alla fine per la sua Pompei con passione e dedizione. Ha affrontato la malattia con grande dignità e discrezione, affidandosi alla fede e alla preghiera, da uomo credente che era. Mi mancheranno la sua presenza, il suo sorriso, la sua energia. A sua moglie Giovanna, ai suoi figli Gigi e Gianni, ai suoi cari e alla comunità di Pompei va il mio affetto e la mia vicinanza in questo momento doloroso. Che la terra ti sia lieve, Carmine. Buon viaggio, amico mio".