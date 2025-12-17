A cura della Redazione

La notizia della scomparsa di Carmine Lo Sapio ha suscitato profondo dolore e commozione anche a Torre Annunziata, con il messaggio di cordoglio del sindaco Corrado Cuccurullo.

“A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Torre Annunziata - afferma il primo cittadino - , esprimo il più profondo cordoglio per la improvvisa scomparsa del sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio.

La notizia della sua morte ci colpisce e ci addolora profondamente. Carmine Lo Sapio è stato un amministratore appassionato, un uomo delle istituzioni che ha svolto il proprio ruolo con dedizione, senso di responsabilità e grande attenzione al bene della sua città e del territorio.

Con il suo mandato Pompei ha vissuto un boom turistico. Un risultato di cui si giovano anche le città vicine come Torre Annunziata. E’ stato uno dei protagonisti e ideatori del concetto della “Grande Pompei”: una vision a cui teneva particolarmente, dimostrata anche con la candidatura di Pompei a Capitale Italiana della Cultura.

In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto e vicinanza alla sua famiglia, ai suoi cari, all’Amministrazione comunale di Pompei e a tutta la comunità pompeiana".