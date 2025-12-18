A cura della Redazione

La salute mentale è parte integrante del benessere complessivo della persona e non può essere limitata alla sola dimensione clinica. Include aspetti emotivi, relazionali e sociali, nonché la capacità di partecipare attivamente alla vita della comunità e di autodeterminarsi.

Da questi presupposti nasce l’impegno della UOCSM di Torre Annunziata, diretta dalla dottoressa Giovanna Cocchiarella e coordinata dal dottor Aniello Paciello, che punta a superare modelli di intervento frammentati e disomogenei.

L’obiettivo è costruire un sistema realmente integrato tra ambito sanitario, sociale ed educativo, capace di garantire percorsi più flessibili e centrati sulla riabilitazione, sul recupero dell’autonomia personale e sulla piena reintegrazione sociale delle persone con fragilità psicologica.

In occasione delle festività natalizie, la UOCSM ha organizzato una serie di eventi dedicati all’inclusione e alla condivisione, pensati come momenti di socializzazione e benessere collettivo. Il programma prevede, il 18 dicembre alle ore 10, l’incontro con l’artista comico napoletano Paolo Nerone; il 19 dicembre alle ore 13 il tradizionale “Pranzo di Natale” presso il ristorante La Barchetta di Torre Annunziata; e il 23 dicembre il “Brindisi di Auguri”, momento conclusivo di festa e partecipazione.

Iniziative che confermano l’attenzione della UOCSM verso una visione della salute mentale come diritto fondamentale e come percorso condiviso, in cui la cura passa anche attraverso le relazioni, l’integrazione e il sentirsi parte attiva della comunità.