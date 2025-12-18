A cura della Redazione

Si è svolto questa mattina, presso la Basilica della Madonna della Neve, l’incontro formativo promosso dall’I.I.S. “G. Marconi” di Torre Annunziata dal titolo “Il Natale, desiderio di rinascita”. L’iniziativa, ideata e organizzata dal professor Giuseppe Lubrino, con la collaborazione dei docenti di Insegnamento della Religione Cattolica, ha visto la partecipazione degli studenti dell’istituto in un momento di riflessione, musica e condivisione.

Relatore dell’incontro è stato don Alessandro Valentino, nuovo direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi di Nola, che ha rivolto ai giovani un messaggio centrato sull’importanza dell’autostima, del pensiero critico e creativo e sulla necessità di credere nei propri sogni per valorizzare i talenti personali. Nel suo intervento, don Valentino ha sottolineato come il Natale non sia soltanto il ricordo di un evento storico, ma un’occasione di rinascita interiore e di crescita personale.

Citandone un mistico cristiano tedesco, ha affermato: “Nascesse Gesù mille volte a Betlemme, ma se non nascesse una volta nel cuore di ciascuno, questa nascita non servirebbe a niente”, richiamando così il valore umano e spirituale della Natività. Il Natale diventa quindi un invito a riscoprire l’essenza della vita, a riprendere il proprio cammino di maturazione e a trasformare la crescita personale in dono per gli altri, sulle orme dei Magi, capaci di seguire la propria stella.

L’incontro è stato arricchito dagli interventi musicali del coro degli studenti, guidato dalle docenti Tiziana Minniti e Caterina Saporito. L’evento si è aperto con il tradizionale canto “Tu scendi dalle stelle” di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, seguito da “I cieli narrano”, momenti di preghiera accompagnati dall’“Alleluia di Cohen” e “White Christmas”.

Nel corso della mattinata, il professor Giuseppe Lubrino, docente di IRC, coadiuvato dalle docenti di Produzione tessile e artigianato per il Made in Italy, ha presentato un manufatto realizzato dalle alunne della sezione IVE, ispirato ai racconti evangelici della Nascita di Gesù. Successivamente, insieme ai rappresentanti dell’istituto, è stata consegnata alla Basilica la raccolta solidale destinata ai poveri.

La manifestazione si è conclusa con il brano “Oh Happy Day” e con la benedizione finale impartita da don Paolino Franzese.

Un evento che rafforza il legame tra scuola e comunità ecclesiale, testimoniando un impegno condiviso sul piano educativo, della legalità e della cittadinanza attiva. Le attività proposte e il coinvolgimento del coro hanno favorito il confronto, la partecipazione e la crescita globale della personalità degli studenti.

