A cura della Redazione

L’Amministrazione Comunale ha approvato l’atto di indirizzo per le agevolazioni TARI 2025. 50mila euro è la somma destinata dal Comune per supportare le famiglie e le imprese nel pagamento dell’imposta sui rifiuti. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso e la relativa modulistica per chiedere il contributo.

“La priorità assoluta è stata data ai nuclei familiari con ISEE fino a 5mila euro – spiega l’assessore al Bilancio Giuseppe Crescitelli –. A loro la riduzione è del 40%. Il regolamento comunale sull’imposta sui rifiuti prevede riduzioni a scalare: per i nuclei familiari da 5mila a 8mila, la riduzione è del 30%. Del 20% invece per i nuclei familiari che hanno un reddito ISEE da 8mila a 15mila.

Abbiamo inoltre previsto che le somme destinate per le utenze non domestiche, se non utilizzate, saranno reimpiegate automaticamente per le utenze domestiche, incrementando la disponibilità e di conseguenza, supportando ulteriormente le famiglie e i beneficiari delle agevolazioni. Per i negozi di vicinato inoltre – continua l’assessore – è prevista la riduzione del 100% per il 2025 e del 50% per il 2026, per chi apre la propria attività in un locale chiuso da almeno due anni”.

