A cura della Redazione

Domenica 21 dicembre, il centro di Torre Annunziata si è animato grazie all’isola pedonale in corso Umberto I, da via Maresca a piazza Ernesto Cesaro, organizzata dal Comune Oplontino nell’ambito del programma “Oplonti e la Magia del Natale”.

Anche la Pro Loco Oplonti Marina del Sole ha accolto la proposta dell’Amministrazione Comunale prendendo parte all’iniziativa con un gazebo dedicato all’Ecomuseo Oplontis Virens, un progetto in costante ampliamento per valorizzare il patrimonio artistico, storico, culturale ed identatario della città.

Nel gazebo della Pro Loco sono stati esposti i pannelli del progetto ecomuseale e una mostra di lavori artigianali e dolciari realizzati dalle ragazze e dai ragazzi del Centro Polifunzionale S.M. Mazzarello.

Il gazebo è stato presidiato dai volontari del Servizio Civile della Pro Loco Oplonti Marina del Sole: Felicia Di Maio, Marta Quartuccio, Margherita Di Sarno e Agostino Scognamiglio, che hanno accolto cittadini e visitatori raccontando il progetto ecomuseale e le attività dell’associazione.

«Come Pro Loco siamo stati felicissimi di aver preso parte a questa iniziativa del Comune di Torre Annunziata - ha dichiarato Luigi Scognamiglio Presidente della Pro Loco Oplonti Marina del Sole -. I nostri volontari del Servizio Civile coadiuvati dal Consigliere Salvatore Apicella hanno accolto i nostri concittadini raccontando tutte le attività che portiamo avanti e il progetto dell’Ecomuseo. Inoltre, siamo stati ben felici di esporre i lavori del Centro Polifunzionale S.M. Mazzarello che con lo spirito di Don Bosco e Maria Ausiliatrice accolgono i giovani dei quartieri di Torre Annunziata offrendo attività ludiche e creative».

Una serata all’insegna del divertimento, della cultura, inclusione e spirito natalizio, che ha contribuito ad animare il cuore della città e a valorizzare il territorio oplontino.

