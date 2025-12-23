A cura della Redazione

Una mattinata come tante a Mugnano di Napoli si è trasformata in una storia dal sapore autenticamente natalizio, grazie all’attenzione dei Carabinieri della locale Stazione e, soprattutto, al grande cuore di un bambino.

I militari sono intervenuti nei pressi di un negozio di giocattoli del centro, dopo la segnalazione della responsabile dell’attività. All’esterno del negozio c’era un bambino che stava vendendo alcuni libri scolastici e dei disegni realizzati da lui stesso. Il piccolo, di 11 anni, era solo.

Avvicinato e rassicurato dai Carabinieri, il bambino ha raccontato la sua storia. Si chiama Alessio e ha spiegato di essersi allontanato da casa con un obiettivo semplice e commovente: raccogliere qualche euro per comprare un regalo di Natale alla sorellina di tre anni. Un gesto nato dall’amore per la famiglia e da un forte senso di responsabilità, in un momento segnato anche dalla perdita prematura della madre. Alessio ha confidato ai militari di non sentirsi un bravo studente e, per questo, di non aver avuto il coraggio di chiedere soldi al padre.

Nel frattempo, proprio il padre del bambino si trovava nella caserma dei Carabinieri per denunciare la scomparsa del figlio, allontanatosi da casa in un attimo di distrazione. L’uomo ha raggiunto la pattuglia ed è apparso visibilmente sollevato nel ritrovare Alessio in buone condizioni.

Ricostruita la vicenda, i Carabinieri, profondamente colpiti dalla sensibilità e dalla maturità del bambino, hanno deciso spontaneamente di acquistare di tasca propria un regalo per Alessio e uno per la sua sorellina.

La mattinata si è così trasformata in un momento di gioia inattesa. Alessio ha trascorso ancora un po’ di tempo in caserma con i militari, tra sorrisi e serenità, prima di fare ritorno a casa con il padre. L’uomo, emozionato, ha acconsentito a scattare alcune foto ricordo di un incontro destinato a restare impresso.

Il bambino è stato riaffidato al genitore in ottime condizioni di salute. Una piccola storia, fatta di gesti semplici e grande umanità, che ha ricordato a tutti il vero significato del Natale: attenzione, solidarietà e cuore.