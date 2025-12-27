A cura della Redazione

La grande tradizione della canzone classica napoletana torna protagonista a Torre Annunziata con il concerto di Pina Di Grazia, in programma sabato 28 dicembre alle ore 20.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Rovigliano.

L’evento, promosso dall’Associazione Zerottantuno Arte e Cultura con il patrocinio della Città di Torre Annunziata, sarà un viaggio musicale tra melodie senza tempo che hanno reso celebre Napoli nel mondo.

Sul palco, insieme alla voce intensa e raffinata di Pina Di Grazia, si esibiranno musicisti di grande esperienza: Amedeo Angellotti alla chitarra, Salvatore Piedepalumbo alla fisarmonica, Immacolata Ferrigno al flauto traverso e Vincenzo Santangelo al violoncello. Un ensemble capace di fondere emozione, tecnica e tradizione in un’atmosfera suggestiva.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica d’autore e per chi desidera vivere una serata di cultura e bellezza, nel cuore di Rovigliano, lasciandosi avvolgere dalle sonorità più autentiche della Napoli musicale.

