L’associazione Catena Rosa organizza l’annuale lettura dei nomi delle vittime di femminicidio dell’anno che va a concludersi. Un’iniziativa che, nel ricordare le vittime (93 nell'elenco del tutto provvisorio), vuole ribadire la natura culturale del fenomeno e la necessità di impegni più concreti che vanno dalla educazione, e quindi alla prevenzione, fino alla messa in sicurezza delle donne che denunciano, aspetto fondamentale perchè ancora non avviene tempestivamente.
La cerimonia di lettura si svolgerà lunedì 29 dicembre alle ore 10.30, presso l’aula “Giancarlo Siani” del tribunale di Torre Annunziata, con la partecipazione del sindaco della città Corrado Cuccurullo, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e dell'ordine degli avvocati, di don Paolino Franzese, parroco della Basilica di Maria SS. Della Neve, del referente territoriale di “Libera” Massimo Napolitano e di un rappresentante degli studenti torresi.