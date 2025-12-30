A cura della Redazione

Il Presidio di Libera di Torre Annunziata ricorderà domani, 31 dicembre 2025, il XVIII anniversario dell’omicidio di Giuseppe Veropalumbo, ucciso da un colpo di pistola vagante mentre si trovava nella propria abitazione, in un momento di serenità con i suoi familiari.

Nonostante sia stata accertata la matrice camorristica del delitto, a distanza di diciotto anni la giustizia non ha ancora fatto piena luce sulla dinamica dei fatti né individuato i responsabili. Una verità mancata che pesa ancora sulla moglie Carmela Sermino e sulla figlia Ludovica, che all’epoca dei fatti aveva appena diciotto mesi.

Per onorare la memoria di Peppe Veropalumbo e mantenere alta l’attenzione su una ferita ancora aperta nel territorio, il Presidio di Libera invita la cittadinanza, le istituzioni, i giornalisti, i soci e tutti coloro che hanno a cuore la giustizia a partecipare a un momento commemorativo. L’iniziativa si terrà presso la sede dell’associazione intitolata a Giuseppe Veropalumbo, in via Vittorio Veneto 390, scala A, terzo piano, con inizio alle ore 11.00.

Ricordare Peppe Veropalumbo significa non solo rendere omaggio a una vita spezzata innocentemente, ma anche rinnovare l’impegno collettivo, in vista del 2026, contro ogni forma di violenza e di omertà. Un gesto di memoria attiva affinché il suo sacrificio non venga dimenticato e continui a essere monito per la costruzione di un futuro fondato su legalità e giustizia sociale.

L’appuntamento rappresenta un momento di raccoglimento, ma anche di determinazione condivisa, per ribadire che senza verità non può esserci giustizia e che la memoria resta uno strumento fondamentale di responsabilità civile.