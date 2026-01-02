A cura della Redazione

“L’Epifania tutte le feste porta via” recita un noto proverbio popolare italiano, a indicare la conclusione delle festività natalizie. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, segna infatti tradizionalmente la fine delle vacanze e il ritorno alla normalità, chiudendo simbolicamente il periodo più magico dell’anno.

Il detto è legato alla figura della Befana, la simpatica vecchietta che secondo la tradizione porta dolci o carbone ai bambini, mettendo il sigillo finale al ciclo delle feste natalizie. Una figura che, sebbene negli ultimi anni abbia lasciato sempre più spazio a Babbo Natale, resta profondamente radicata nell’immaginario collettivo, soprattutto dei più piccoli.

Proprio per celebrare questa ricorrenza tanto cara ai bambini, il Comune di Torre Annunziata ha organizzato per martedì 6 gennaio 2026, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in piazza Ernesto Cesaro, l’iniziativa “La Casa della Befana”. Ad attendere i più piccoli ci sarà la dolce vecchietta, pronta a distribuire caramelle e sorrisi.

Per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, sarà istituita una zona a traffico limitato da corso Umberto I (intersezione via Maresca) fino a piazza Cesaro (inclusa), nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 13.00.

