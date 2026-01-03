A cura della Redazione

La magia dell’Epifania torna ad animare il Quartiere Pruvulera di Torre Annunziata. Lunedì 5 gennaio 2026 è in programma la tradizionale Festa della Befana, una giornata pensata soprattutto per i più piccoli ma capace di coinvolgere tutta la comunità, all’insegna della condivisione e delle tradizioni popolari.

Il cuore dell’evento sarà la Casa della Befana, in via Parini 17, che aprirà le porte dalle 10.30 alle 12.00. Nella mattinata sarà possibile visitare la mostra ecomuseo presso Palazzo del Glicine e la mostra presepiale, per un percorso tra cultura, memoria e spiritualità del quartiere.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, la Befana accoglierà bambini e famiglie nella sua casetta per foto ricordo, letture di favole, giochi, balli e tante caramelle, regalando sorrisi e un’atmosfera di festa.

La giornata si concluderà alle 19.30 con l’arrivo dei Re Magi: insieme, grandi e piccoli porteranno i doni al presepe del quartiere, in un momento simbolico e partecipato che rinsalda il senso di comunità.

In caso di pioggia, la manifestazione sarà rinviata. Un appuntamento da non perdere per salutare le festività natalizie nel segno della tradizione e della convivialità.

