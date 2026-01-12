A meno di una settimana dalla chiusura, si profila la riapertura dell’ufficio postale centrale di via Carlo Poerio di Torre Annunziata.

Infatti da nostre informazioni la sede tornerà operativa già domani, martedì 13 gennaio, a partire dalle ore 14, consentendo nuovamente l’accesso al pubblico.

In origine la sospensione del servizio era stata programmata per circa tre settimane, con riapertura prevista per il 30 gennaio. Tuttavia, i tempi sono stati sensibilmente ridotti e la chiusura si è limitata a soli cinque giorni.

Alla base della decisione di anticipare la riapertura ci sono interventi tampone già effettuati, finalizzati a garantire condizioni adeguate di sicurezza per il personale, gli utenti e le apparecchiature informatiche. I lavori definitivi, più strutturali, verranno programmati nelle prossime settimane, senza ulteriori disagi immediati per l’utenza.

Una notizia positiva per cittadini e commercianti della zona, che potranno tornare a usufruire dei servizi postali senza ricorrere alle sedi alternative del territorio.

