Questa mattina, presso il Palazzo Mediceo di Ottaviano, si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, alla quale hanno partecipato sindaci, commissari straordinari dell’area vesuviana e i vertici delle Forze dell’ordine.

Durante l’incontro è stata analizzata la situazione di sicurezza nell’area, con particolare riferimento all’istituzione delle “zone rosse” in sette comuni: Castellammare di Stabia, Ottaviano, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio e Torre Annunziata. In queste aree a vigilanza rafforzata, è possibile allontanare soggetti pericolosi con precedenti penali, rendendo più efficiente l’azione di prevenzione contro degrado e illegalità.

Il Comitato ha inoltre esaminato gli esiti delle 65 interdittive antimafia adottate negli ultimi due anni contro imprese locali, soprattutto nei settori delle onoranze funebri, costruzioni e commercio. Grande attenzione è stata riservata anche alla sicurezza urbana, potenziata grazie a 1.507 dispositivi di videosorveglianza installati sul territorio.

Il prefetto Michele di Bari ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità locali e ha annunciato che questi incontri continueranno su tutto il territorio provinciale, per garantire una presenza costante e coordinata delle forze dell’ordine.