Riunione operativa al Comune di Torre Annunziata per programmare i futuri interventi sul porto cittadino. Giovedì 22 gennaio il sindaco Corrado Cuccurullo ha incontrato i progettisti, i tecnici della Regione Campania e il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo. Collegato da remoto anche il vicepresidente della Regione Campania e assessore al Mare e ai Trasporti, on. Mario Casillo, a testimonianza dell’attenzione dell’ente regionale per lo scalo oplontino.

Durante l’incontro sono stati affrontati i due temi centrali per lo sviluppo dell’area portuale: le opere di difesa e i lavori di ampliamento, resi possibili da un finanziamento complessivo di 34 milioni di euro. Di questi, 26,9 milioni provengono dal Ministero delle Infrastrutture attraverso i fondi PAC, mentre 6,9 milioni sono fondi europei ottenuti dall’Amministrazione comunale grazie a una delibera della giunta regionale del novembre 2024.

«Il porto della nostra città è il terzo della Campania, dopo Napoli e Salerno, ed è l’unico che può essere ampliato – ha spiegato il sindaco Cuccurullo –. Il porto è di proprietà della Regione Campania e con il governo regionale condividiamo una stessa visione strategica. La partecipazione del vicepresidente Casillo conferma l’attenzione verso Torre Annunziata».

Tra le opere di difesa previste figurano la realizzazione del molo di sottoflutto e l’allungamento del molo di sopraflutto, interventi fondamentali per risolvere in maniera definitiva il problema del naturale insabbiamento del porto, causato dalle correnti marine.

Sul fronte dell’ampliamento, il progetto prevede nuove banchine, un’area dedicata alla nautica da diporto e la realizzazione di una passeggiata panoramica sul molo di ponente. «Ho chiesto ai tecnici di inserire una passerella sul molo di ponente – ha aggiunto il sindaco – per permettere alla città di vivere direttamente il rapporto con il porto e con il mare».

Un intervento strategico che punta a rilanciare il porto non solo dal punto di vista infrastrutturale ed economico, ma anche come spazio urbano e identitario per Torre Annunziata.