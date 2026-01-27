A cura della Redazione

Torre Annunziata celebra il Giorno della Memoria con un’iniziativa dedicata ai giovani e al valore del ricordo. L’appuntamento è per giovedì 29 gennaio alle ore 10.00 a Palazzo Criscuolo, sede istituzionale del Comune.

L’evento, promosso dall’assessore alla Pubblica Istruzione Lina Nappo, è intitolato “La Memoria che parla ai giovani” e punta a coinvolgere direttamente gli studenti delle scuole cittadine in un percorso di riflessione sulla Shoah attraverso il linguaggio del cinema.

Nel corso della mattinata saranno proiettati i cortometraggi realizzati dagli studenti di Torre Annunziata. Apriranno l’incontro “Voci del passato” e “Le cicale”, lavori del liceo Pitagora. Seguirà “Le Shoah dimenticate” dell’IIS G. Marconi e, a chiudere, “Da me a te” e “Le donne di Birkenau”, realizzati dagli studenti del Liceo Artistico Giorgio de Chirico.

Ospite della manifestazione sarà il giornalista napoletano Angelo Cirasa, autore del libro “Dopo Auschwitz. La speranza”, che offrirà una testimonianza e un contributo di approfondimento sul significato della memoria storica oggi.

A moderare il dibattito sarà il giornalista di TorreSette, prof. Salvatore Cardone, che accompagnerà studenti e pubblico in un confronto sui temi della memoria, della consapevolezza e della responsabilità delle nuove generazioni.

Un’iniziativa che conferma il ruolo centrale della scuola e della cultura nella trasmissione dei valori della memoria e della libertà.

