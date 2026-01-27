A cura della Redazione

Dopo oltre quindici anni di attività, “Non solo caffè Reload”, storico punto di riferimento di Torre Annunziata, cambia gestione. Il locale, situato a pochi passi da Palazzo Criscuolo e diventato negli anni molto più di un semplice bar, passa il testimone a Marco e Marianna, amici di lunga data delle tre donne che lo hanno guidato e fatto crescere: Milena Altobelli, Rosella D’Avino e Annalisa Ricchiardelli.

Un cambio che segna la fine di un’epoca per il centro storico oplontino. “Non solo caffè Reload” è stato infatti un vero e proprio ritrovo culturale, capace di animare la città con iniziative artistiche, eventi culturali e serate di musica dal vivo, contribuendo alla rinascita sociale e creativa della zona.

Alla base della decisione anche un cambiamento importante nella vita di Milena Altobelli, che da due anni insegna matematica all’istituto superiore Morano di Caivano, scuola divenuta nota al grande pubblico grazie alla fiction “La Preside”, con protagonista l’attrice napoletana Luisa Ranieri.

«Il bar resta aperto – chiarisce Milena – non sarò presente tutte le sere, ma io ci sarò comunque. Continuerò ad aiutare Marco e Marianna, che prenderanno in mano la gestione per i prossimi due anni. Questo posto resta casa nostra, continuate a frequentarlo e venite a salutarmi».

Per salutare clienti e amici, l’appuntamento è fissato per sabato 31 gennaio, quando il locale ospiterà una grande festa di addio. «Niente lacrime – promette Milena – solo divertimento, musica e balli. Sarà un modo per dire grazie a chi ci ha accompagnato in questi 15 anni e, chissà, magari un arrivederci».

Un passaggio di consegne che non spegne lo spirito di “Non solo caffè Reload”, ma lo affida a nuove mani, con la promessa di continuare a essere un luogo di incontro, cultura e condivisione per Torre Annunziata.