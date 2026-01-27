A cura della Redazione

L’Amministrazione Comunale di Torre Annunziata ha pubblicato l’avviso di gara per i lavori di completamento dello stadio Alfredo Giraud, un intervento decisivo per adeguare l’impianto sportivo ai requisiti della Lega Pro/Serie C e garantire la permanenza del Savoia nella sua casa storica.

Le aziende interessate dovranno presentare la propria offerta entro il 2 marzo. Il bando riguarda interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre a nuove realizzazioni strutturali che renderanno lo stadio più moderno, sicuro e funzionale.

Il progetto prevede più lotti di intervento. Il lotto 2, già finanziato tramite un mutuo a tasso zero attivato dall’Amministrazione con l’Istituto per il Credito Sportivo, include la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione, l’installazione dei tornelli con controllo online degli accessi, la verifica automatizzata dei biglietti nominativi e l’attivazione di un sistema di videosorveglianza interno.

Il lotto 3 consentirà invece la riqualificazione del settore distinti e sarà realizzato grazie a un finanziamento già richiesto all’ARUS – Agenzia Regionale per lo Sport.

L’avviso di gara prevede inoltre la possibilità di utilizzare un accordo quadro per la manutenzione dello stadio nei prossimi tre anni. La procedura è riservata esclusivamente alle aziende iscritte nella white list della Prefettura di Napoli, a tutela della legalità.

«La pubblicazione di questo avviso è il frutto di un lavoro lungo e silenzioso per restituire un bene pubblico alla città», ha dichiarato il sindaco Corrado Cuccurullo. «Abbiamo riportato il Savoia a casa lo scorso settembre contro tutti i pronostici. Ora lavoriamo per consentire al Savoia di restarci».

Un passaggio chiave per il futuro dello stadio Giraud e per lo sport a Torre Annunziata, che segna un nuovo passo verso la piena valorizzazione di una struttura simbolo della città.