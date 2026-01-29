A cura della Redazione

Ritorna l’appuntamento con il Mercato della Terra a Torre Annunziata. Domenica 1° febbraio, corso Umberto I – nel tratto compreso tra via Gino Alfani e via dei Mille – ospiterà il tradizionale appuntamento mensile organizzato da Slow Food condotta Vesuvio e promosso dall’Amministrazione Comunale, assessorato alle Attività produttive.

Alle ore 9 è prevista l’apertura degli stand degli agricoltori e dei produttori vesuviani e campani. Protagonista della giornata sarà la terzella riccia, presidio Slow Food.

Nel corso della mattinata spazio anche all’arte bianca, con il pastificio Setaro, e al laboratorio artigianale di lavorazione delle cuccetelle a cura dell’associazione Familiar-Mente.

Come ogni domenica, l’iniziativa si concluderà con la cucina di Casa Caponi e la degustazione dei piatti proposti. L’isola pedonale resterà attiva fino alle ore 13.

«Il Mercato della Terra è un appuntamento fisso per Torre Annunziata – spiega l’assessore Alfonso Ascione – e si svolge ogni prima domenica del mese, fino al prossimo giugno».