Il Parco Nazionale del Vesuvio è tra i testimonial del progetto “In viaggio per la legalità”, promosso da UnicoCampania con l’obiettivo di diffondere, attraverso i titoli di viaggio del trasporto pubblico, messaggi quotidiani che invitano alla scelta consapevole della legalità.

L’iniziativa utilizza una speciale serie di biglietti e abbonamenti sui quali sono stampate parole e frasi simboliche, pensate per diventare uno spunto di riflessione costante per migliaia di cittadini, di ogni età e provenienza sociale, accompagnandoli nei loro spostamenti quotidiani.

Tra i testimonial del progetto figura Raffaele De Luca, presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: «Il Vesuvio non è solo un simbolo, ma una presenza viva che chiede attenzione, cura e responsabilità. Trasmettere questo messaggio ai giovani significa investire in una cittadinanza più consapevole e più giusta».

Da questo messaggio nasce la frase scelta per essere diffusa sui titoli di viaggio: “Ascolta il ritmo del vulcano, rispetta il Vesuvio.”

Un invito che lega il tema della legalità alla tutela dell’ambiente, al rispetto del territorio e al senso di responsabilità collettiva.

L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio affianca in questo percorso figure istituzionali di primo piano come Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Napoli, e monsignor Mimmo Battaglia, Arcivescovo di Napoli, rafforzando il valore civile e culturale dell’iniziativa.

Il progetto “In viaggio per la legalità” proseguirà inoltre con un tour nelle scuole campane, realizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di formare i futuri cittadini proprio nei luoghi in cui si sperimenta quotidianamente la vita di comunità, promuovendo il rispetto delle regole, dell’ambiente e delle istituzioni.