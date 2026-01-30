A cura della Redazione

Il Presidio di Libera Torre Annunziata annuncia la sua adesione alla Marcia della Pace “Uno spazio di pace”, promossa dall’Azione Cattolica della Diocesi di Nola, in programma sabato 31 gennaio con partenza alle ore 16:00 dallo Stadio Comunale.

In un momento storico segnato da conflitti internazionali, dalle guerre in Medio Oriente all’emergenza umanitaria in Palestina, dall’Ucraina alle crisi dimenticate in Africa, scendere in piazza per la pace significa riconoscere che la giustizia sociale non ha confini. La stessa lotta che portiamo avanti contro le mafie e le illegalità nei nostri territori è parte di un impegno più ampio: contrastare ogni forma di violenza, sopraffazione e negazione della dignità umana, ovunque essa avvenga.

“Non possiamo restare in silenzio di fronte alle guerre che lacerano il mondo, così come non possiamo accettare che la criminalità organizzata continui a fare vittime innocenti nelle nostre comunità,” dichiara il referente di Libera di Torre Annunziata, Massimo Napolitano. “La pace, qui come a Gaza non è un’utopia: è il frutto del coraggio di chi sceglie la giustizia, il dialogo, la parola contro il silenzio, il rispetto dei diritti di ogni persona. Partecipiamo a questa marcia per unire le nostre voci a quelle di chi, in Italia e nel mondo, non si rassegna alla logica della violenza e dell’odio”.

Libera invita tutti i cittadini, i soci e le realtà associative a unirsi al corteo, per testimoniare che la costruzione della pace comincia dalle scelte quotidiane, dalla cura del bene comune, al contrasto alla criminalità e dal rifiuto di ogni forma di indifferenza, sia locale che globale.