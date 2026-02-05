La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello Giallo per temporali su tutto il territorio regionale, valida dalla mezzanotte e per l’intera giornata di venerdì 6 febbraio.
L’avviso, emesso sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale, segnala la possibilità di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, localmente di moderata intensità soprattutto nelle prime ore della giornata.
Previsti inoltre venti sud-occidentali localmente forti, con possibili raffiche. La Protezione Civile raccomanda agli enti locali di attivare le procedure previste dai piani comunali e ai cittadini di prestare attenzione alle condizioni meteo e agli eventuali aggiornamenti.
