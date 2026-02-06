A cura della Redazione

Anche quest’anno la Cardiologia e UTIC dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Asl Napoli 3 Sud), diretta da Fabio Minicucci, aderisce all’iniziativa nazionale “Cardiologie Aperte” con il progetto “Back to School”, dedicato alla sensibilizzazione dei più giovani sui temi della prevenzione cardiovascolare.

Gli incontri si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo “Matilde Serao” di Volla, diretto dal professor Claudio Rullo, e il Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia, diretto dalla professoressa Elena Cavaliere. Le giornate sono rivolte agli studenti con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita e sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari sin dall’età scolastica.

La sessione divulgativa prevede una panoramica sull’epidemiologia delle patologie cardiovascolari e sui principali fattori di rischio, tra cui sedentarietà, alimentazione scorretta, fumo e stress, oltre alle strategie di prevenzione utili a contrastarli. Accanto alla parte teorica è prevista anche una sessione pratica con dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e delle manovre di disostruzione delle prime vie aeree, per insegnare agli studenti come intervenire correttamente in caso di emergenza.

“Investire nella prevenzione cardiovascolare tra i giovani significa costruire salute per il futuro – dichiara Giuseppe Russo, direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud –. Portare la cardiologia nelle scuole vuol dire diffondere conoscenza, responsabilità e cultura della prevenzione, fornendo ai ragazzi strumenti concreti per tutelare la propria salute e quella degli altri. È un impegno che la nostra azienda porta avanti con convinzione, in stretta collaborazione con il mondo della scuola e del territorio”.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Asl Napoli 3 Sud e dell’ospedale San Leonardo nella promozione della prevenzione primaria, della formazione sanitaria e della cultura del primo soccorso, elementi fondamentali per ridurre l’incidenza delle malattie cardiovascolari e salvare vite umane.